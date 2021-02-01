Trabzonspor’un hocası, hesap kapatmaya devam ediyor; Bordo-Mavililer’in Abdullah Avcı yönetimindeki müthiş yükselişi sürüyor. Olimpiyat Stadı’ndaki Süper Kupa Finali’nde toplamda 11 yıl görev yaptığı Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup eden ve kulüp düzeyindeki ilk kupasını kazanan Avcı, bu kez bir diğer eski takımı Beşiktaş’a acımadı. Geçen sezon Siyah-Beyazlı kulüpteki görevine son verilen tecrübeli çalıştırıcı, dün akşam rövanşı aldı! Vodafone Park’ta rakip tanımayan ve evinde çıktığı son 8 lig maçını kazanan Kartal’ı geriden gelip yıkan Abdullah hoca, büyük bir zafer kazandı. Bordo-Mavililer 5 gün içinde ikinci kez İstanbul’da galibiyete ulaşırken, ‘zirve yarışında biz de varız’ mesajını yolladı.

İlk derbi galibiyeti

Lider Fenerbahçe ile farkı 9 puana indiren Trabzonspor, aynı zamanda bu sezon ilk kez derbi kazandı. İlk yarıdaki maçta Beşiktaş’a 3-1 yenilen, Fenerbahçe’ye yine 3-1 mağlup olan Fırtına, Abdullah Avcı yönetimindeki tek yenilgisini ise Galatasaray’a karşı almıştı. Fırtına, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a acımadı ve derbi hasretini noktaladı.

‘Trabzon şehrine armağan olsun’

Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Böyle yüksek seviye maçta geri dönüş yapmak ve kazanmak önemliydi. Üstelik 8. günde 3. maçımız... Beşiktaş iyi takım. Pozisyonlara girdiler ama Uğurcan iyi durdu. Beşiktaş’tan ayrılışımın 367. günü. Tarihine, şerefine saygı duyduğum bir takım. Bugün aynı duyguların daha fazlasını Trabzonspor’da yaşıyorum. Süper Kupa sonrası bugünkü galibiyet değerli. Trabzon şehrine armağan olsun. Puan cetveline hiç bakmadım. Soyunma odasında öğrendim 9’a düşmüş” dedi. Tecrübeli hoca transferle ilgili ise “Saatler var. Bir iki oyuncuyla ilgili son dakika çalışması var. Bakacağız” yorumunu yaptı.

‘Parayla tartamazsınız’

Beşiktaş’tan ayrılması sonrası çıkan tazminat haberlerinin sorulduğu Avcı, “Bu işler hukuksal işler. Başakşehir, Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor’da çalıştım. Çok fazla dolaşmadım. Hiçbir yere giderken de çıkarken de para konuşmadım. Abdullah Avcı’yı parayla kimse tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz, ben öyle davranırım. Beşiktaş’ın tarihine camiasına saygım var. Onlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.