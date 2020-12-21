Bordo-Mavililer’de Avcı farkı istatistiklere de yansıdı. Karadeniz ekibi, tecrübeli hocayla çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken hiç yenilmedi. Ankaragücü, Erzurumspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden Fırtına, Sivas ve Kayseri ile yenişemedi. Bu süreçte 11 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, 5 maçta sadece 2 gol yedi, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İlk 8 haftalık periyotta ise tam tersi bir görüntü vardı. Eddie Newton yönetiminde en kötü lig başlangıcına imza atan Bordo-Mavililer, ilk 8 maçta sadece 6 puan toplayabilmişti. Üstelik yediği 15 golle bu alanda ligin en başarısız ekibi olmuştu. Trabzonspor, ilk 8 haftada 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken, Abdullah Avcı önderliğinde ise bu ortalama 2,2 puana çıktı.