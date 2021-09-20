Bu sezon hedefini net şekilde şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor ’un başarısı, rakamlara da yansıdı. Geçen sezonun 8. haftasından sonra göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, farkını göstermeye devam ediyor. Avcı yönetiminde deplasmanda hiç yenilmeyen Bordo-Mavililer, Kasımpaşa’yı İstanbul’da yenip seriyi 20’ye çıkardı ve 1981-1982 yılları arasındaki rekoru egale etti.

17. sırada almıştı

Karadeniz ekibi genele bakıldığında ise 17 maçtır ligde mağlubiyet yüzü görmüyor. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor ’a kaybeden Fırtına, sonrasında hiç yenilmedi. Bu sezon 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ile hanesine 13 puan yazdıran Trabzonspor, 2008-2009’dan sonraki en iyi lig başlangıcını yaptı. 17. sırada aldığı takımı geçen sezon 4. yapan ve araya bir de Süper Kupa ekleyen Abdullah Avcı, puan ortalamasına bakıldığında kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor.





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37 maçta 3 yenilgi

Toplam 37 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 yenilgi alan Avcı, maç başına 2.1’lik ortalama yakaladı. Tam anlamıyla şampiyonluğa odaklanan ve kariyerinin ilk lig kupasını Trabzonspor’da kaldırmak isteyen Abdullah Avcı, perşembe günü Konyaspor deplasmanında da mağlup olmazsa, dış saha serisini 21 yapacak ve kulüp tarihine geçecek.





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