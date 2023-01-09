Trabzonspor , sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde maç öncesi son antrenmanını yaptı. Bordo-Mavililer ardından özel uçakla Alanya’ya hareket etti. İdmanda rakip Alanyaspor ’la ilgili uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin önemine dikkat çekti ve oyuncularından seri istedi. Trabzonspor, bu akşam kazanıp, deplasmandaki 100 günlük 3 puan hasretini de bitirmek istiyor.





Alanya evinde yenilmiyor

17 maç sonunda 21 puanı bulunan Alanyaspor, evindeki etkili performansla öne çıkıyor. Farioli’nin takımı, iç sahada çıktığı son 6 maçı kaybetmedi. Bu periyotta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sezon başından beri sahasında sadece 1 kez kaybeden Güney ekibi, hafta içi mesaisinde Kasımpaşa’ya deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup olmuştu.

Bartra bu kez kadroda

Bordo-Mavililer’in deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile ara transferde ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan yer almadı. Cezası biten Bartra ise kadroda yer alıyor.





Naci ve Djaniny...

Abdullah Avcı, Giresun maçındaki 11’i değiştirmeye hazırlanıyor. Maxi Gomez cezalı olduğu için ileri uçta Umut Bozok’un başlaması bekleniyor. Bardhi’nin yerine ise Djaniny veya Naci Ünüvar forma giyecek. Her iki oyuncu da son maçta oyuna girdikten sonra etkili performans sergilemişti. Djaniny’nin forma savaşında bir adım önde olduğu öğrenildi.

Gençler devrede yolcu

Geniş kadroda bekledikleri forma şansını bir türlü bulamayan Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in, ara transfer döneminde takımdan ayrılamaları yüksek ihtimal. 3 futbolcunun da kiralık olarak gidecekleri belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncuların düzenli forma giyebilecekleri takımları tercih etmelerini istiyor. Özellikle Kerem’e 1.Lig ve 2.Lig’den yoğun ilgi var.



