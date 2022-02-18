Tedavisinin olumlu yönde ilerlediği öğrenilen Avcı'nın bugünkü çalışmada yer alacağı bildirildi. Bordo mavililerin çalışmasında Hamsik ile Cornelius takımla ayrı çalıştı. Ancak iki oyuncunun pazar günü oynamasına engel bir durum olmadığı kaydedildi. Sakatlığı süren isimlerden Koita çalışmaya takımla başladı. Ardından bireysel olarak koşuyla devam etti. Yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan çalışmada, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilirken, antrenman çift kale maçla sona erdi. Fırtına hazırlıklarına bugün de devam edecek.