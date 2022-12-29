Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının adeta yıldızıydı. Ezeli rakibine isabetli şut dahi attırmadan istediğini alan deneyimli teknik adam, kulübün paylaştığı analiz videosuyla haftanın en çok konuşulan spor figürü haline gelmişti. Karagümrük deplasmanına da aynı hedefle çıkan Fırtına'da bu kez hesaplar tutmadı. Derbiye göre tek değişikliği savunmanın sağında Hüseyin'i oynatarak yapan Avcı, bu tercihiyle hayal kırıklığı yaşadı. Hüseyin kötü bir performans ortaya koyarken karşısındaki Borini gecenin yıldızıydı.

Visca da sakatlanınca...

Bartra'nın da atılmasıyla adeta dağılan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, erken hamleler yaptı. Gbamin ve Larssen'i devrede alıp savunma tandemini değiştiren başarılı hoca, Djaninny ve Hamsik'i de sahaya sürerek hücumda daha üretken olmaya çalıştı. Ancak Visca'nın sakatlanarak çıkmak zorunda kalması planları yine alt üst etti. Karagümrük'ün de 10 kişi kalmasıyla umutlanan Trabzonspor'da Avcı'nın hamleleri karşılığını vermeyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

'Hayatımda yaşadığım en kötü maçlardan biri'

Maç boyunca kulübede oyuncularına çok sinirlenen Abdullah Avcı, 90 dakika bitiminde özeleştiri yaptı. Trabzonspor’un tecrübeli hocası “İlk 20 dakika planladığımız baskıları yaptık. Final paslarını atamadığımız durumlar oluştu. 4 gün önce doğru oyunla maçı kazandıktan sonra bugün tam tersi görüntü vardı. Oyun elimizin altında ama bir türlü doğru işleri yapamıyoruz. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldı, süre uzun ama bir türlü o reaksiyonu veremedik. Pek alışık olmadığım bir süreç. Hayatımda yaşadığım en kötü maçlardan biriydi. Şık olmadı. Bize hiç yakışmadı. 4 gün önceki maçın ardından acaba rotasyon yapsak mı dedik. Çünkü ciddi efor sarf etmiştik. Kazanan takımı değiştirmeyelim dedik ama yapmamız gerekiyormuş. Tepkisiz kaldık, hiç hoşuma gitmedi. 10’a 10’dan sonra domine etmemiz lazım, hareketsiz duruyoruz! Bunu sorgulayacağız” dedi.

‘Özür diliyoruz’

Avcı şöyle devam etti: “Visca’nın köprücük kemiğinde kırık var. Operasyon geçirip geçirmeyeceği belli olacak. Bu işin içinde olan durumlar. Ancak biz biraz daha sık yaşamaya devam ediyoruz malesef! Karagümrük’ü tebrik ediyoruz. Geçen hafta Türkiye’nin gündemini değiştirdik. Yarışın içine tekrar gir, bugün bu kadar kolay teslim olamayız. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam. 2022 senesinde birçok kupa ve başar yakalamış bir takım, yılbaşı kapanışını bu şekilde yapmaması gerekiyordu. Özür diliyoruz taraftarımızdan”

Değişiklikler çare olmadı

Abdullah Avcı, devreye 2-1 yenik girdikten sonra ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Hüseyin’in yerine Larsen, Siopis’in yerine de Gbamin girdi. Tecrübeli hoca devamında Djaniny, Hamsik ve Yusuf Yazıcı’yı sahaya sürdü. Ancak bu değişikliklerin hiçbiri sonuç vermedi. Trabzonspor, Karagümrük 10 kişi kaldıktan sonra dahi etkisiz kaldı. Galatasaray bugün kazanırsa zirve ile puan farkı 9’a çıkacak.

Olimpiyat'ta bu kez yıkıldı

Trabzonspor, uğurlu gelen Olimpiyat Stadı’nda bu kez şoku yaşadı... Fırtına, Abdullah Avcı döneminde ilk kez bu statta yenildi. Daha önce çıktığı 5 maçın 5’ini de kazanan Trabzonspor’un, genel tabloya bakıldığında da Olimpiyat’ta müthiş bir istatistiği vardı.

Düne kadar, Olimpiyat’taki 24 resmi maçta sadece 3 yenilgisi bulunan Trabzonspor, 18 mücadelede galip gelmiş, 3 karşılaşma beraberlikle bitmişti. Bu statta 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa kazanan Fırtına, dün akşam sahadan eli boş ayrıldı.

Başkan hasta haliyle statta

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu birkaç gündür yoğun bir gribal enfeksiyon içerisindeydi. Fırtına'nın patronu hasta olmasına karşın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı.

Tribündeki yerini alan Ağaoğlu, maç sonunda ise mağlubiyetin üzüntüsüyle stattan ayrıldı.

Bartra; önce attı, sonra atıldı

Kariyerindeki 224. maça Karagümrük karşısında çıkan Bartra, ilk kez kırmızı kart gördü. Takımını zorlu deplasmanda 10 kişi bırakan yıldız oyuncu, gol attığı karşılaşmayı hüsranla tamamladı.

Olimpiyat Stadı'nda geceye damga vuran isim Marc Bartra oldu. Fırtına'nın savunmada en güvendiği isim olan yıldız oyuncu Karagümrük'ün öne geçtiği maçta beraberliği getiren isim oldu. Ancak devamında ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

45. dakikada topu kontrol etmekte zorlandığı anda rakibine kaptırıp ardından da yere düşüren Bartra, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bartra, üzüntüyle sahadan ayrılırken takımını kritik deplasmanda 10 kişi bıraktı. Maskeyle çıktığı müthiş başlangıç yapan deneyimli isim müsabakayı hüsranla tamamladı.

Vitor Hugo firesiz bitirdi

Bartra'nın atıldığı gecede gözler takımın diğer bel kemiği Vitor Hugo'nun üzerindeydi. Yıldız stoper, müsabakaya sınırda başlamıştı. Giresunspor'la gelecek hafta oynanacak karşılaşma öncesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek olan Hugo, müsabakayı firesiz tamamladı. Kart görmeyen Hugo, teknik heyeti rahatlattı.

Maxi Gomez asist yaptı

Derbinin kahramanı Maxi Gomez dün geceye de 11'de başladı. Yıldız oyuncu takımının en önemli gol silahıydı. Bartra'nın attığı golde asist yaparak gol katkısını sürdüren başarılı forvet, müsabakanın geri kalan bölümünde ise suskun kaldı. Beklediği toplardan buluşamayan Gomez'in çabası sonucu değiştirmeye yeterli olmadı.