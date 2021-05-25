Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Karadeniz ekibi, devamında orta sahaya da bir takviye gerçekleştirecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetimden talebi: Lucas Biglia... Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Arjantinli yıldızı isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın bu tarzda bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirtti. 35 yaşındaki Tangocu’yu 6 numara bölgesinde kullanmayı düşünen Avcı, mali anlamda şartların oluşması durumunda Biglia transferinin çözülmesini istedi. Karagümrük ile 1 yıl daha kontratı bulunan Biglia için temaslar başlarken, Trabzonspor Yönetimi oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Kolaylık bekleniyor

Daha önce Gaston Campi konusunda Karagümrük’e kolaylık sağlayan ve oyuncuyu bedelsiz olarak gönderen Trabzonspor, Biglia işinde İstanbul kulübünün başkanı Süleyman Hurma’dan benzer bir tavır bekliyor. Hurma, geçtiğimiz yıllarda Trabzon’da sportif direktör ve idari menajerlik görevlerinde bulunmuştu.



