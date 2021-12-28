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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması

Trabzonsporlu oyuncular, 27 yaşına giren takım arkadaşları Abdulkadir Parmak’a doğum günü kutlaması yaptı. Abdullah Avcı, teknik heyet ve bordo mavili oyuncuların katıldığı kutlamada, Abdulkadir Parmak’a pastasından ilk dilimi arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.

28 Aralık 2021, Salı 17:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması

Trabzonspor 'un Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda oynayacağı Beypiliç Boluspor maçı öncesinde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak’ın doğum günü kutlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve bordo mavili oyuncuların katıldığı kutlamada, Abdulkadir Parmak’a pastasından ilk dilimi arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.

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