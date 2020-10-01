Malatyaspor maçında kasığından sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır için seferberlik ilan edildi. Sağlık ekibinin yoğun tedavi programı uyguladığı iki yıldız, dünkü antrenmana da çıkmadı. Ağrıları nedeniyle dinlendirilen iki futbolcunun kesin durumu bugün netlik kazanacak. Sağlık heyeti onay verirse hem Uğurcan hem de Parmak, Gaziantep yolculuğu öncesi kendilerini deneyecek. Teknik direktör Eddie Newton, iki oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Son Malatya karşılaşmasında ilk 11’de olan Abdulkadir ve Uğurcan’ın durumuna göre yarınki Gaziantep FK mücadelesinin kadrosu netleşecek.

TAKIMDA KEYİFLER SÜPER

Bu sezonki ilk lig galibiyetini Malatya karşısında alan Trabzonspor’da moraller yerinde... Hafta başından beri yapılan antrenmanlarda futbolcuların yüzü gülerken, dün de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde benzer bir hava vardı. Özellikle yeni oyuncular Afobe ve Baker kısa sürede takıma alışırken, idmanın da adeta maskotu oldular. Eddie Newton, Malatya maçında fark yaratan ikiliye Gaziantep deplasmanında da çok güveniyor.

EKUBAN'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Sakatlığı nedeniyle Denizli ve Malatya maçlarını kaçıran Caleb Ekuban iyileşti. Takımla antrenmanlara çıkan başarılı futbolcu, Gaziantep Fk deplasmanında kadrodaki yerini alacak. Teknik direktör Eddie Newton, dünkü idmanda Ekuban ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncusuna son durumunu soran İngiliz hoca, başarılı futbolcuyu ilk 11’de değerlendirebilir. Böyle bir durumda Ekuban’ın, Afobe’nin arkasında başlaması bekleniyor.

FIRAT AYDINUS'LA TABLO EŞİT

Trabzonspor’un yarın saat 20.00’de Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Karşılaşmayı, ligin en tecrübeli isimlerinden Fırat Aydınus yönetecek. 46 yaşındaki Aydınus, daha önce Bordo- Mavililer’in tam 59 karşılaşmasında görev yaptı. Fırtına bu maçların 22’sini kazandı, 17’sinde yenildi, 20 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor, neredeyse eşit bir tablo çizdi.