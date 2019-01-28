Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen ancak yıllardır farklı takımlara kiralanan Abdülkadir Parmak, sezon başı kampında gösterdiği mücadele ile takımda kalmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, ‘öze dönüş’ politikası kapsamında özellikle Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde şans buldu ve ayağına gelen forma şansını iyi değerlendirdi. Ünal Karaman, çarşamba günü kupada oynanan Balıkesir maçında attığı 2 golle dikkat çeken genç oyuncuyu, dün de ilk kez ligde 11’de görevlendirdi.

Sinyalleri verdi

Mücadeleye sağ kanatta başlayan ancak daha sonra orta alana geçen başarılı futbolcu, hem hücumda hem de savunmadaki görüntüsüyle parmak ısırttı. Abdülkadir, 75. dakikada ise attığı harika golle iyi oyununu süsledi. Kupa da dahil olmak üzere ilk 11’de çıktığı 5 maçta 5 kez ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek haftalarda da formayı alacağının sinyallerini verdi.

‘Emeklerimize yazık oluyor!’

Attığı golle Fırtına’ya 1 puanı getiren Abdülkadir maçın ardından, “Galip gelseydik golüm daha da anlam kazanacaktı. İyi oynadık, pozisyonlara da girdik ancak kazanamadık. Golden önceki pozisyon kesinlikle faul değildi. Emeklerimize yazık oluyor. Bu konuda biraz daha dikkatli olunmalı. Umarım gelecek hafta Ankaragücü’nü yenerek çıkışa geçeceğiz” dedi.