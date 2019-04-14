Trabzonspor'da sağ ayak topuğundaki ağrılar nedeniyle Almanya’da tedavi olan ve 4 hafta sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür müthiş döndü...

Geçtiğimiz hafta Antalya maçında 82. dakikada oyuna giren ve 90+4. dakikada Murat Cem Akpınar’ın attığı golde asisti yapan 19 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Bursa maçının kahramanı oldu.

Golsüz devam eden karşılaşmanın 68. dakikasında çok uzak mesafeden harika vuran genç yıldız, Yeşil-Beyazlılar’ın kilidini kırdı ve takımına galibiyeti getirdi.

11’e geri dönüyor

Ağrıları nedeniyle son haftalardaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Abdülkadir, tedavisinin tamamlanmasının ardından çıktığı 2 maçta 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Geçen sezonki performansına ulaşan başarılı oyuncu, taraftarının da tekrar beğenisini kazandı.

2 haftadır sonradan oyuna dahil olan genç oyuncunun, önümüzdeki hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlaması bekleniyor.