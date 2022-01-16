Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Sivasspor 'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor 'da Abdülkadir Ömür, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ellerinden geleni yaptıklarını ve kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını belirten 22 yaşındaki oyuncu, ''Daha iyi çalışıp gelecek hafta kazanmak istiyoruz.'' dedi.

Rakibe göre analiz yaptıklarını ve buna göre maç taktiği belirlediklerini ifade eden yıldız orta saha, gol pozisyonunu Vitor Hugo ile antrenmanlarda çalıştıklarının altını çizdi, ''Vitor ile ant renmanlarda üzerinde durmuştuk. Sonuçlandırmak güzel oldu. Koşumdan ziyade pası harikaydı." diye konuştu.

İkinci yarının başında yerini Yusuf Erdoğan'a bırakan Abdülkadir, ciddi bir sakatlığı olmadığını aktardı ve ''Sakatlığım ciddi değil. Ufak bir sıkıntım var. Genel olarak iyi oyduğumu söyleyebilirim.'' dedi.







