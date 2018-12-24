Ünal Karaman’ın sezon başından bu yana istikrarlı olarak görev verdiği Abdülkadir, kritik Rizespor maçına da 11’de başladı.

Trabzonspor’un son yıllarda altyapıdan çıkarttığı en yetenekli futbolculardan biri olan Abdülkadir, 61 numaralı formanın hakkını dün fazlasıyla verdi...

İlk dakikadan itibaren Bordo-Mavili takımın ataklarında kilit rol oynayan genç futbolcu, 24. dakikada Novak’ın getirdiği topu ağlara gönderdi.

19 yaşındaki yıldız, 67. dakikada ise Çaykur Rizespor’un ipini çekti. Ceza saha dışından meşin yuvarlağı kaleye yollayan Abdülkadir, savunmanın da yardımıyla farkı ikiye çıkarttı.

Ayakta alkışlandı...

Bu sezonki ilk gollerini atan Abdülkadir’i 88. dakikada ise hocası Ünal Karaman alkışlattı. Genç yıldızın yerine kulübedeki adaşı olan Abdülkadir Parmak’ı sahaya süren Karaman, oyuncusunu sarılarak tebrik etti.

Tribünlerdeki 30 bini aşkın taraftar da, 19 yaşındaki futbolcuyu ayakta alkışladı.