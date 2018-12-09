Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Konyaspor karşısında ağları sarsamasa da galibiyette büyük rol oynadı.

19 yaşındaki oyuncu önce 72’de penaltıyı yaptırdı, sonra Ekuban’ın attığı golde asisti yapan isim olmayı başardı.

Skora katkısının yanı sıra oynadığı pozitif futbolla da takdir toplayan genç futbolcu, tam 12 kez de ikili mücadele kazandı.

Yüzde 82’lik pas isabet yüzdesi yakalayan başarılı oyuncu, 5 adam geçme denemesinde de başarılı oldu.

Sahanın en iyi isimlerinden birisi olan Abdülkadir’i teknik direktör Ünal Karaman da maçın ardından özel olarak tebrik etti.