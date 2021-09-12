Süper Lig 'in 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk yarıda üst üste gelen iki golün ardından 37. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı'yı oyuna aldı. İsmail Köybaşı da yerini Anders Trondsen'e bırakırken iki futbolcu taraftarlar tarafından yuhalandı.

Yedek kulübesinde bir hayli üzgün olduğu gözlenen Abdülkadir Ömür, ilk 45 dakikanın sona ermesinin ardından adeta duygu patlaması yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Devre arasında üzüntüden yerinden kalkamayan genç yıldızı iki takım futbolcuları teselli etmeye çalıştı.







