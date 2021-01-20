Konyaspor maçında Trabzonsporlular'ı fazlasıyla üzen bir sakatlık yaşandı. Bordo-Mavili ekibin yıldızı Abdülkadir Ömür karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlandı, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncu ikili mücadeleye girdiği Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle kendini yerde buldu ve ayağa kalmadı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda Ömer Ali'ye sarı kart gösterirken, ilk müdahalesi yapılan genç oyuncu sedyeyle kenara alındı, durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bugün netlik kazanacak

Burada röntgeni çekilen Abdülkadir'in sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği bildirildi. Ayak bileği alçıya alınan Abdülkadir'in 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilse de kesin durumunun bugün netlik kazanacağı belirtildi. Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Çelik, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Çelik, futbolcunun tedavisine ilişkin gerekli planlamanın yapıldığını kaydetti. Abdülkadir'in sakatlığı sonrası Trabzonspor'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

Başkan açıkladı

Genç oyuncunun durumuyla ilgili açıklamayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptı. Ağaoğlu, “Malesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir’in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor” dedi. Yıldız isim tedavisinin ardından sezonun sonuna doğru takıma dönebilecek.

Ömer Ali tesislere gitti

Sakatlık pozisyonundaki Konyasporlu oyuncu Ömer Ali Şahiner'in Trabzonspor tesislerine giderek Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklamayı Konyaspor resmi hesabından paylaştı.