Rahatsızlığı nedeniyle Rize, Hatay ve Galatasaray maçlarını kaçıran Abdülkadir Ömür takımla beraber çalışmalara başladı. Genç oyuncunun kısa sürede fizik-kondisyon açısından kendisini toparlamak adına ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi. Öte yandan sakatlığı sebebiyle Galatasaray karşılaşmasını kaçıran Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi.

Hugo katılmadı

Djaniny salonda çalışırken, belinde kas gerilmesi bulunan Hugo antrenmana katılmadı. Karagümrük maçının hazırlıkları tam gaz devam ederken, Bordo-Mavililer pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.