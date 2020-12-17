Bordo-Mavili taraftarların büyük umutlar beslediği, teknik direktör Abdullah Avcı'nın artık daha fazla sorumluluk almasını istediği Abdülkadir Ömür rahatsızlığı nedeniyle dünkü Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadı. Ligde cumartesi oynanacak Rize ve bir sonraki haftadaki Hatay sınavlarını da kaçırması beklenen 21 yaşındaki futbolcunun, 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

Avcı'nın planında yeri büyük

Oyun planında Abdülkadir'e büyük yer veren Avcı kritik mücadeleye genç yıldızından yoksun çıkmak istemiyor. Bu nedenle hem Abdülkadir'in kendisine çok dikkat ettiği hem de sağlık ekibinin sürekli takipte olduğu öğrenildi.