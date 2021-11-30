Trabzonspor en yakın takipçisine attığı 10 puanlık farkla liderlik koltuğunda oturuyor, namağlup yoluna devam ediyor, 7 maçtır kazanıyor... Sahadaki her oyuncu görevini eksiksiz yerine getiriyor, ancak biri var ki; son virajda sergilediği performansla herkesi mest ediyor: Abdülkadir Ömür. Beşiktaş , Gaziantep ve Karagümrük maçlarında birbirinden güzel gollere imza atan 22 yaşındaki yıldız, kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırdı.

Bakasetas’ı aratmadı

Galibiyetlerde kilit rol oynadı. Bakasetas’ın sakatlığında Yunan yıldızın yokluğunu hiç hissettirmeyen ve skor yükünü çeken Abdülkadir, adeta eski günlerine dönüş yaptı. 2016’da A takımda Trabzonspor’la ilk maçına çıkan Abdülkadir, kısa sürede oyun tarzıyla Messi’ye benzetilmiş, Türk Futbolu’nun tartışmasız en çok gelecek vadeden ismi olarak gösterilmişti.





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Derbide ağlamıştı...

Sonrasında çok ciddi sakatlıklar yaşadı, hatta 4. haftadaki Galatasaray maçında ilk yarı bitmiden oyundan alınınca yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamamıştı. Ancak o buhrandan, güçlenerek çıktı. Ve yıllar önce UEFA’nın internet sitesinde ‘Türk Messi’ olarak lanse edilen Abdülkadir Ömür, bu sezon bambaşka bir hikaye yazmaya başladı.

MİNİ YORUM

Safa Can Konuksever (O artık gerçek bir yıldız)

Tarih 12 Eylül, Galatasaray maçının 37. dakikası...Abdülkadir Ömür’ün kenara alınıp, gözyaşlarına boğulduğu o an, yepyeni bir hikayenin başlangıcıydı aslında. O gün, 'Oyuncusunu taraftarın önüne attı' diyerek hocayı eleştirenler de oldu, Abdülkadir bir daha toparlayamaz diyenler de! Halbuki Abdullah Avcı'nın maç sonunda basın toplantısındaki sözleri netti, anlamak isteyene: "Biz şampiyon olacaksak, Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla olacağız." Nitekim Avcı, derbinin ertesi günü toparlanmak için izin talep eden Abdülkadir'e de "Kafanı toplayacağın yer yeşil saha. Dinlenmek yok. İdmana çıkacaksın ve çok çalışacaksın. Ben sana güveniyorum" demişti.

Öyle bir ayağa kalktı ki...

Önce Abdülkadir kendine inandı, çok çalıştı, hatta özel antrenör eşliğinde ekstra idmanlar yaptı; devamında da başta hocası olmak üzere ona güvenenleri yanıltmadı. Avcı'nın Galatasaray derbisinden sonra tüm maçlarda süre verdiği, çğunda da 11'de görevlendirdiği Abdüş, öyle bir ayağa kalktı ki, bonservisine 23 milyon Euro teklif edilen günlere döndü. Ve o artık, gelecek vaat eden değil, gerçek bir yıldız. Hatta çok daha fazlası, sezona damga vuran Trabzonspor'un saha içindeki yeni liderlerinden biri.







