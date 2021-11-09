Abdülkadir Ömür, eski günlerine döndü... Rize maçında çok güzel bir asist yapan, Beşiktaş deplasmanında da Hamsik’in pasında ağları havalandıran 22 yaşındaki yıldız, 2 aylık periyotta adeta küllerinden doğdu.

Öyle ki, 4. haftadaki Galatasaray maçında Abdülkadir’in yaşadıkları, kendisi adına dönüm noktası oldu. Hocası 37. dakikada oyundan alınca kulübede gözyaşlarına hakim olamayan Abdülkadir, o olaydan sonra pes etmedi, aksine daha çok çalıştı. Abdullah Avcı da arkasında durdu, hatta oyucusunun durumuyla ilgili profesyonellerden destek dahi aldı. Her fırsatta “Şampiyonluk gelecekse, Abdülkadir gibi futbolcularımızın katkısıyla gelecek” diyen Avcı, Galatasaray maçından sonraki 8 lig karşılaşmasının hepsinde öğrencisine forma verdi.

Artık kilit oyuncu

Göztepe deplasmanında 1-0’lık kritik galibiyette şık bir asiste imza atan Abdülkadir, Beşiktaş derbisinde ise ağları havalandırdı. Takımın en kilit oyuncularından biri haline geldi. 22 yaşındaki hücumcunun yeni hedefi; A Milli Takım’da da ilk 11’in vazgeçilmezi olmak.

Safa Can Konuksever







