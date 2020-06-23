Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür fırtınası... Bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylarca formasından uzak kalan genç yetenek, tam geri dönmüştü ki, futbola verilen koronavirüs arası, hasreti ikiye katladı. Geçen hafta başlayan ligde Trabzonspor, Göztepe’yi 3-1’le geçerken fileleri havalandırmayı başaran Abdülkadir, dün geceyi de boş geçmedi. Alanyaspor karşısında 1 gol 1 asistle yıldızlaşan 20 yaşındaki futbolcu, takımının neredeyse her hücumunda başroldeydi.

Sahada basmadık yer bırakmayan ve takım savunmasına da sık sık yardım eden Abdülkadir’in performansı parmak ısırttı. Sakatlık öncesi adı Avrupa kulüpleriyle anılan Bordo-Mavili futbolcu, yine peşinden birçok devi koşturacak gibi görünüyor.