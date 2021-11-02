Süper Lig lideri Trabzonspor 'un yükselen performansında önemli isimlerden biri de Abdülkadir Ömür... Manchester City'nin 23 milyon Euro'yu gözden çıkardığı milli futbolcunun kariyeri, sakatlıklar yüzünden darbe yemişti. Bu sezona da istediği gibi giremeyen ve 2-2'lik G.Saray maçında 37. dakikada oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan Ömür'e taraftar da tepki göstermişti. 22 yaşındaki oyuncunun geri dönüş hikâyesi böyle başladı. Abdullah Avcı "Şampiyon olacaksak Ömür gibi oyuncularla olacağız" sözleriyle futbolcusuna sahip çıkarken, Abdülkadir'i bir sonraki maçta da 11'de sahaya sürüp 84 dakika oynattı. Ömür de kendine beyaz sayfa açıp, özel fitness hocası ve diyetisyen tutup yeni bir hayata başladı.

PES ETMEK KÜLTÜRÜMÜZDE YOK

Bu hamlelerin karşılığını çabuk alan Abdülkadir, adeta yeniden doğdu. Kariyerinde en kötü günleri yaşayan ve neredeyse "dibi gören" yıldız futbolcu, ligdeki son üç maçta sahanın en iyileri arasında yer aldı. Skor olarak sadece bir asistlik katkı yapsa da orta sahadaki mücadelesi, hırsı ve teknik kapasitesiyle gönülleri fethetti. Milli futbolcu, geri dönüş hikâyesinde teknik ekibin, takımın ve taraftarların desteğinin de çok önemli olduğunu söyledi. Abdülkadir, "Pes etmek bizim yörenin kültüründe yok" dedi.

Kaynak: Sabah