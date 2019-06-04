Yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmeyi planlayan trabzonspor’da, Aatif Chahechouhe sürprizi...

Teknik direktör Ünal karaman’ın talimatı ile yeni transferleri sezon başı kampına yetiştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fırtına, gözünü tanıdık bir isme dikti. Karadeniz devi, Rizespor ile olan sözleşmesi sona eren Aatif için düğmeye bastı.

7 yıldır Türkiye’de hücum bölgesindeki rotasyonu artırmak isteyen karadeniz devi, Faslı oyuncu için maliyet araştırmasına başladı. Rize’de yarım sezon için 870 bin euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki günlerde temas kurulacak.

Yurt içi ve yurt dışından birçok talibi bulunan 32 yaşındaki oyuncunun, Türkiye’de kalmak istediği öğrenildi.

Teknik direktör Ünal karaman’ın da 2012 yılından bu yana ülkemizde forma giymesi ve ligi tanıması nedeniyle Aatif’ı kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Krallık tacını taktı

2012-2013 yılında Bulgar ekibi Chernomorets Burgas’tan, Sivasspor’a transfer olan Aatif, bir yıl sonra Kırmızı- Beyazlı formayla Süper Lig’de attığı 17 golle krallık yaşamıştı. Ülkemizde Sivas, Fenerbahçe ve Rize formaları giyen Faslı yıldız, Türkiye kariyerinde çıktığı 234 karşılaşmada 72 gol, 23 asistlik performans sergiledi.