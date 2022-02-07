Trabzonspor'da 9. transfer Emrehan Gedikli
Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna katan, gençlik hamlesi olarak da Enis Destan, Taha Altıkardeş, BatuhanKör ile Kerem Şen’i renklerine bağlayan Trabzonspor, Leverkusen’in 18 yaşındaki forveti Emrehan Gedikli’yi de şehre getirdi.
Ara transfer döneminde şov yapan Trabzonspor , 9. imzayı yine genç bir isme attırıyor: Emrehan Gedikli. Bayer Leverkusen’in 18 yaşındaki forveti için Alman kulübüyle anlaşmaya varan Trabzonspor, gurbetçi yıldızı akşam saatlerinde şehre getirdi. Bundesliga ekibiyle 2020’nin yazında profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan, genç takımda bu sezon çıktığı 8 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.87 boyundaki pivot santrfor, aslen Trabzonlu. 4.5 yıllık imza atması beklenen Emrehan’ın piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Türkiye’yi seçecek
2003 doğumlu Emrehan, Almanya’da tüm alt yaş kategorilerinde Milli formayı terletirken, A takım tercihini ise Türkiye’den yana kullanacak. Gelecek yılların hazırlığını şimdiden yapan Trabzonspor’un, kadrosuna kattığı genç oyuncularla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.