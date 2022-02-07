Ara transfer döneminde şov yapan Trabzonspor , 9. imzayı yine genç bir isme attırıyor: Emrehan Gedikli. Bayer Leverkusen’in 18 yaşındaki forveti için Alman kulübüyle anlaşmaya varan Trabzonspor, gurbetçi yıldızı akşam saatlerinde şehre getirdi. Bundesliga ekibiyle 2020’nin yazında profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan, genç takımda bu sezon çıktığı 8 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı. 1.87 boyundaki pivot santrfor, aslen Trabzonlu. 4.5 yıllık imza atması beklenen Emrehan’ın piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Türkiye’yi seçecek

2003 doğumlu Emrehan, Almanya’da tüm alt yaş kategorilerinde Milli formayı terletirken, A takım tercihini ise Türkiye’den yana kullanacak. Gelecek yılların hazırlığını şimdiden yapan Trabzonspor’un, kadrosuna kattığı genç oyuncularla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.