Bordo-Mavililer, farklı İstanbulspor galibiyeti sonrası Hatay maçının hazırlıklarına hemen başladı. Son maçta forma giyen oyuncular salonda çalışırken, diğer gruptaki isimleri sahada dayanıklılık idmanı yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli görüntüsü dikkat çekerken, Trabzonspor 1 günlük iznin ardından yarın yeniden antrenmanlara start verecek. Fırtına’da sakatlığı bulunan Gbamin'in de takıma dönmesi bekleniyor.

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'Kulübüme saygı duyuyorum'

Yunanistan Milli Takımı dahil bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 11 gol, 10 asistlik müthiş bir skor katkısı veren Bakasetas, transfer dedikodularıyla ilgili konuştu. Valencia başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün radarında bulunan Yunan yıldız, “Şuan Trabzonspor’un oyuncusuyum ve burada mutluyum. Kendimi çok zinde hissediyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5 yıl daha kontratım var. Kulübüme büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

9 günde güneş doğdu

26 aylık Abdullah Avcı dönemindeki en sıkıntılı süreci, 5-0’lık Alanyaspor yenilgisi sonrası yaşayan Trabzonspor, krizden çabuk çıktı. Bordo-Mavililer, 9 günde oynadığı 3 maçı da kazanarak ayağa kalktı. Önce Akyazı’da zirve yarışındaki rakibi Başakşehir’i mağlup eden Fırtına, sonrasında Türkiye Kupası’nda uzatmalara giden maçta Ümraniyespor’u 4-1’lik skorla eledi. Önceki gün de İstanbulspor karşısında 4-0’lık müthiş bir galibiyet alındı.

Çift forvete geçiş...

Yönetim, taraftar ve oyuncu grubunun desteğiyle istifanın eşiğinden dönen Abdullah Avcı, sistem değişikliğine giderek çıkışı başlattı. Ağırlıklı olarak 4-4-2 düzenine dönen tecrübeli hoca, Dünya Kupası arası öncesi yokları oynayan yıldızlardan verim almaya başladı. Yusuf Yazıcı son 2 maçta 3 gol attı, Abdülkadir Ömür orta sahada eski günlerine döndü, Djaniny ve Denswil ikilisi de performanslarını yükseltti.



