Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) - Trabzonspor Kulübü’nün 52’nci Olağan Divan Genel Kurul toplantısının 19 Ekim’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 29 Ekim tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Trabzonspor’un 52’inci Olağan Divan Genel Kurul toplantısı yapılacak. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 52’inci Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı’nın 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokali’nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in konuşma yapacağı toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu, Divan Denetim Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.

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