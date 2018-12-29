Ligin ikinci yarısı için zirve hesapları yapan Trabzonspor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattını kuvvetlendirmeyi hedefleyen Bordo- Mavililer, 4 Ocak’ta açılacak transfer dönemi için stoper bölgesinde Rusya’da Grozny forması giyen Wilker Angel ile Sırbistan’da Kızılyıldız’da oynayan Vujadin Savic’le ilk temasları kurdu. Ön liberoya da yine Rusya’da forma giyen Krasnodar’ın yıldızı Charles Kabore’ye teklif götürmeye hazırlanan Fırtına, 3 oyuncuyla masaya oturacak.

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Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz’ı göndermeye hazırlanan ve iki ismin toplam 36 milyon TL’lik maliyetini transfere kullanmayı planlayan Bordo- Mavililer, Kabore, Savic ve Angel’i, bu şekilde kadrosuna katmayı hedefliyor. 4 Ocak’ta bu 3 isim için harekete geçecek olan Fırtına, transferleri bir an önce bitirerek, 6 puan gerisinde olduğu lider Başakşehir ile aradaki farkı kapatma ve zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde