En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanması halinde 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamış olacak.

Bir Cornelius daha geldi!

Trabzonspor ’un golcü oyuncusu Cornelius, kendisine ikizi kadar benzeyen Hollandalı taraftar Meine Kiewiet ile bir araya geldi. Birbirine benzerlikleriyle dikkat çeken ikilinin renkli görüntüleri, kulübün sosyal medya hesabından “Bir Cornelius’tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius’tur” notuyla paylaşıldı.

İzin bitti bugün top başı

Trabzonspor'da Kayserispor ile oynanan kupa maçının ardından Adana Demir mücadelesinin hazırlıkları çarşamba günü yapılan antrenmanla başlamıştı. Abdullah Avcı, idman sonrası öğrencilerine 1 günlük izin vermişti. Bordo-Mavililer, dünü dinlenerek geçirdi. Fırtına, Adana Demir mücadelesinin provasına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Bugünkü idmanda Trabzonspor taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdikten sonra maçın oynanacağı Adana'ya gidecek.