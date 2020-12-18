Süper Lig’de Sivas ve Kayseri maçlarından beraberlikle ayrılan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’na çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor’da radikal kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu sonrasında Bordo-Mavili Yönetim, 3 ismi kadro dışı bıraktı. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Diabate, Plaza ve Bilal Başacıkoğlu, takımdan ayrı çalışacak. Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir” ifadeleri kullanıldı.



