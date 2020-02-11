Ligin 21. haftası sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider durumunda bulunan Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

En son 2010-2011 sezonu

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapatamadı.

Hüseyin Çimşir, başarmış olacak

Trabzonspor’da en son teknik direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman gibi görev yapan isimler liderlik yaşayamamıştı.

Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor’u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş’ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

AA