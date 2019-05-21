Trabzonspor’da 21 oyuncudan 17’si gole katkı sağladı

2018-19 sezonunun bitimine bir hafta kalırken Trabzonspor’da bu sezon lig ve kupada görev alan oyuncular gole katkı sağlama noktasında başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde 33 haftalık bölümde 61 ve kupada oynadığı 7 karşılaşmada 15 gol kaydeden bordo-mavililerde bu sezon 17 oyuncu gole katkı sağladı. Trabzonspor’da bu sezon 21 oyuncu forma şansı bulurken bu oyuncular arasında sadece 30 maçta 2 bin 204 dakika süre alan Zargo Toure, 17 maçta bin 434 dakika görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, 2 maçta 7 dakika süre alan genç oyuncu Ali Karnapoğlu ile 3 karşılaşmada 91 dakika sahada kalan genç isim Berkay Sefa Kara gol ve asist üretemedi.

EN SKORER NWAKAEME

Bordo-mavili takımda skora en çok katkı sağlayan isim ise 30 maçta 2 bin 377 sahada kalan ve 11 gol, 8 asist üreten Nwakaeme olurken, onu 36 maçta 2 bin 823 dakika süre alan ve 15 gol, 2 asist üreten Rodallega takip etti. Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür 31 maçta süre aldığı 2 bin 360 dakikada 4 gol ve 9 asist, Ekuban 35 maç bin 995 dakikada 8 gol ve 2 asist, Sosa 29 maç 2 bin 532 dakikada 5 gol ve 4 asist, Abdulkadir Parmak 24 maç bin 698 dakikada 6 gol ve 2 asist, Novak 31 maç 2 bin 757 dakikada 6 gol ve 2 asist, Yusuf Yazıcı 33 maç 2 bin 578 dakikada 4 gol ve 3 asist, Olcay Şahan 21 maç 986 dakikada 2 gol ve 5 asist, Pereira 22 maç bin 865 dakikada 6 asist, Amiri 26 maç bin 25 dakikada 3 gol, Onazi 16 maç bin 306 dakikada 2 gol ve 1 asist, Ibanez 11 maç 768 dakikada 3 asist, Hüseyin Türkmen 28 maç 2 bin 399 dakikada 2 asist, Hosseini 28 maç 2 bin 309 dakikada 1 gol, Batuhan Artarslan 16 maç 544 dakikada 1 gol, Murat Cem Akpınar 8 maç 265 dakikada 1 gol ile skora katkı sağladı.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)