Trabzonspor’da 2020 böyle geçti...

Genç hoca yönetiminde çıktığı 9 lig maçında tam 21 puanı hanesine yazdıran ve liderlik koltuğunu bırakmayan Fırtına, Kovid-19 salgını sonrasında lige çok kötü dönüş yaptı. Özellikle Alanya deplasmanında son dakika golüyle yaşanan kayıp sonrası toparlayamayan Bordo-Mavililer, evinde çıktığı 4 seyircisiz maçın hiçbirini kazanamazken, sezonu ikinci sırada tamamlayıp, şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdı. Tarihe geçme fırsatını kaçıran Hüseyin Çimşir sonrasında görevinden ayrıldı.

10 sene sonra Türkiye Kupası

Hüseyin Çimşir’in ardından ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Eddie Newton teknik adamlık koltuğuna geçti. Alanyaspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde 2-0’lık skorla geçen Trabzonspor, 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürdü. Devamında Eddie Newton’a güvenilip yeni sezona başlandı ancak İngiliz hoca oldukça kötü bir performans gösterince, 7. haftadan sonra görevden alındı.

Alexander Sörloth damgasını vurdu

Trabzonspor’da geçen sezonun en büyük yıldızı, tartışmasız ki Alexander Sörloth idi. İki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli yıldız, ligde 34 maçta 24 golle krallık tacını taktı. Toplamda ise 49 karşılaşmada 33 kez rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor, kiralık olan Sörloth’u bu sezon başında 11 milyon Euro kazanarak Leipzig’e yolladı.

Yıldızlar gitti kadro değişti

Ayrılan tek isim Sörloth değildi... Sözleşmeleri biten Sosa ve Novak, 2 hatta imza paralarıyla 3 katı ücretlerle Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Kiralık sözleşmesi biten Ndiaye ile devam edilmezken, geçen sezon içinde farklı sebeplerden dolayı Obi Mikel ve Sturridge’la da yollar ayrılmıştı. Yönetim, gidenlerin yerine Djaniny, Afobe, Baker, Marlon, Flavio, Diabate gibi takviyeler yaptı.

Kötü başladı Avcı toparladı

Eddie Newton yönetiminde çıktığı ilk 7 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Trabzonspor, 8. haftada İhsan Derelioğlu yönetiminde Alanya deplasmanına giderken, sonrasında Abdullah Avcı göreve başladı. Sezon başında Fırtına’nın kapısından dönen Avcı rötorlı olarak Bordo-Mavililer’in yeni teknik direktörü olurken, kısa vadede takımı toparladı. Avcı ile çıktığı 7 maçta 1 kez yenilen, 4 kez kazanan Fırtına, 14 puanı hanesine yazdırdı.