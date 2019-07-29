Bordo-Mavililer’in, Fransız ekibi Marsilya’nın ikinci takımından kadrosuna kattığı Yusuf Sarı kısa sürede kendisini kanıtladı. Haladas, Hoffenheim ve Parma ile oynanan hazırlık maçlarında Trabzonspor formasını giyen 20 yaşındaki futbolcu, uyum sürecini çabuk atlattı ve kalitesini gösterdi. Haladas karşısında etkili oynayan genç oyuncu, iyi futbolunu Hoffenheim ve Parma maçlarında attığı harika gollerle süsledi, teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne şimdiden girdi.

Transferin gözdesi olabilir

Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak olmak üzere 2 Abdülkadir’i bulunan Trabzonspor’da şimdi de Yusuf Yazıcı’nın ardından kadroya ikinci Yusuf geldi. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerini peşine takarken, gelecek sezonlarda Yusuf Sarı’nın da performansını geliştirerek sürdürmesi halinde transferin en gözde isimlerinden birisi olabileceği öngörülüyor.