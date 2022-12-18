Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor , bu sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Lig 'de geçilen 14. hafta sonunda 13 karşılaşmaya çıkan 1 haftayı bay geçen ve bu oynadığı karlılaşmalarda 6 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan bordo mavililer, 23 puanla 7. sıraya yer alıyor.

Yeni sezona Jean-Philippe Gbamin, Jens Stryger Larsen, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Montasser Lahtimi, Doğucan Haspolat, Marc Bartra, Umut Bozok, Enis Bardhi, Maxi Gomez, Eren Elmalı ve Trezeguet transferiyle başlayan Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, bazı oyuncuların performanslarından memnun olmadığı görüldü.





DEVLER LİGİ'NDEN KONFERANS LİGİ'NE...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayarak Kopenhag'a kaybeden, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan 3. olarak çıkıp Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Trabzonspor, ağırlığı Süper Lig'e vermeye başladı.

Ligin ilk devresinin bitmesine 5 hafta kala bordo mavililerde, devre arasında yapılacak değişikliklerle ilgili planlamalar yapıldı. Çok fazla transfer yapamayacaklarını belirten Abdullah Avcı, takımdaki yabancı sınırının dolu olması nedeniyle de bazı isimlerin ayrılmasını bekliyor.





İKİ İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Trabzonspor yönetimi, bu sezon beklenen performansı veremeyen Djaniny Semedo ve Stryger Larsen'e transferde kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ara transfer döneminde ekonomik koşullar ve yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle çok fazla transfer yapma düşüncesinde olmayan Trabzonspor'da beklenilen performansı sergileyemeyen Djaniny Semedo ile Stryger Larsen'in takımdan ayrılma ihtimali var.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bu iki oyuncu için ocak ayında teklif gelmesi durumunda gidişlerine onay vermesi beklenen yönetimin, kiralama veya başka bir teklif önerisini de değerlendireceği ve oyunculara kolaylık sağlama düşüncesinde olduğu öğrenildi.

Larsen sezon başında kadroya dahil edilmiş, Djaniny Semedo ile de sezon devam ederken sözleşme uzatılmıştı.

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