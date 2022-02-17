Trabzonspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Pazar günü Alanyaspor'la karşılaşacak olan lider Trabzonspor'a kötü haber... Bordo-Mavililer takıma yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 2 oyuncu da zorlu Alanya deplasmanında görev yapamayacak.
Süper Lig 'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor 'a kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'de rutin yapılan koronavirüs testlerinde iki futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Fırtına'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Alanyaspor 'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Testi pozitif çıkan futbolcular zorlu mücadelede görev yapamayacak.