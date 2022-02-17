Süper Lig 'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor 'a kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'de rutin yapılan koronavirüs testlerinde iki futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Fırtına'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Alanyaspor 'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Testi pozitif çıkan futbolcular zorlu mücadelede görev yapamayacak.





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