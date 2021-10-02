Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan beraberliğe rağmen sahaya sürdüğü kadroyu genel hatlarıyla koruyacak. Cezalı Hüseyin Türkmen’in yokluğunda mecburi değişime gidecek olan Fırtına’nın hocası, Denswil ile Ahmetcan Kaplan arasında kaldı.

Son maçta 78. dakikada oyuna giren 18 yaşındaki Ahmetcan, göreve hazır. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Hollandalı stoper Denswil ise son antrenmanda yer aldı.

Sağ kanatta da formaya iki aday var: Djaniny ve Gervinho. Avcı, her iki yıldızı da taktik antrenmanda denedi.

3 yerli isim belli

Sağ kanat ve stoper bölgeleri dışında diğer mevkilerde aynı oyuncular forma giyecek. Trabzonspor ’un teknik patronu, 3 yerli oyuncuyu Uğurcan, Berat ve İsmail Köybaşı ile tamamlayacak







