Trabzonspor'da 19'luk Koray Kılınç şans bekliyor

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve birçok mevkide rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da, Akhisarspor maçı için 19 yaşındaki 1.92’lik santrfor Koray Kılınç kadroya dahil edildi.

09 Mart 2019, Cumartesi 07:26
- A +
Trabzonspor'da 19'luk Koray Kılınç şans bekliyor

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve birçok mevkide rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da, Akhisarspor mücadelesi öncesinde forvet mevkisinde görev yapabilecek isimler Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban.

Bu doğrultuda iki futbolcuya bir alternatif arayan teknik direktör Ünal Karaman, 1.92’lik santrfor Koray Kılınç kadroya dahil etti.

Akigolar karşısında şans bekleyecek olan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon altyapı takımlarında çıktığı 19 maçta 7 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.