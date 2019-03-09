Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve birçok mevkide rotasyon sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da, Akhisarspor mücadelesi öncesinde forvet mevkisinde görev yapabilecek isimler Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban.

Bu doğrultuda iki futbolcuya bir alternatif arayan teknik direktör Ünal Karaman, 1.92’lik santrfor Koray Kılınç'ı kadroya dahil etti.

Akigolar karşısında şans bekleyecek olan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon altyapı takımlarında çıktığı 19 maçta 7 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.