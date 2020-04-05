Buna göre 65 yaş üstü gibi 20 yaş altındakiler de artık sokağa çıkamayacak. 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğanlar, artık evlerinde olacak. Bu kararın ardından gözler, kadrosunda en fazla genç oyuncuyu bulunduran Trabzonspor’a çevrildi. Bordo-Mavililer’de tam 12 altyapı patentli isim yasağa takılıyor.

Bu oyuncular şöyle:

Arda Karabulut (1 Ocak 2000),

Kağan Moradaoğlu (10 Ocak 2003),

Atakan Gündüz (1 Ocak 2001),

Ahmet Baha Bilgin (20 Şubat 2001),

Veysel Sönmezsoy (5 Mayıs 2003),

Farukcan Genç (16 Şubat 2000),

Hakan Yeşil (1Ocak 2002)

Kerem Baykuş (5 Şubat 2000),

Taha Tunç (20 Mart 2001),

Muhammet Akpınar, (6 Şubat 2002),

Salih Kavrazlı (16 Mart 2002)

Koray Kılınç (4 Mart 2000)