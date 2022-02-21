Bruno Peres’in kart cezasının bitmesiyle orta sahadaki yerine dönen Dorukhan Toköz, Alanya’da takımın fark yaratan isimlerindendi. Rakip savunmaya müthiş bir pres uygulayan başarılı futbolcu, ilk golde Nwakaeme’ye bu şekilde asist yaptı. 39. dakikada ise orta sahadaki partneri Siopis’in pasında kafayla ağları sarstı. Ligdeki son golünü 3 Şubat 2019’da Beşiktaş formasıyla kaydeden Dorukhan tam 1113 gün sonra fileleri havalandırdı. Kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol atıp, hem asist yaptı. Maç bitiminde çok mutlu olduğunu söyleyen Milli yıldız, şöyle konuştu:

‘Aramızda konuşmuştuk...’

“Ligin en zor deplasmanlarından birinde kazandık. Bunu zaten takım halinde aramızda konuşmuştuk maçtan önce. Çalıştıklarımızın karşılığını sahada alıyoruz. Bu da mutlu ediyor. Elimden geleni yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz”