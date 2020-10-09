Bordo-Mavililer'de yabancı oyuncular arasında Yattara 232, Colman 161, Alanzinho 140, Shota 121 ve Petkovic 103 kez forma giymişti. Karadeniz devinde bu sezon Joao Pereira da (114 maç) kulüp tarihinde bunu başaran 6. oyuncu olarak tarihe geçti. Daha önce Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa ise 99 kez sahaya çıkmıştı.