FIFA’da bulunan ve henüz çözüme kavuşmayan 18 dosyası nedeniyle transfer yasağı alan bu nedenle devre arasında kadrosunu güçlendiremeyen Bordo-Mavililer’i yine zorlu bir süreç bekliyor... Son olarak Emmanuel Mas, Juraj Kucka ve Sosa’nın transferlerinde eski kulüplerine ödenmeyen bonservis taksitleri ile FIFA’lık olan Trabzonspor’un, 18 dosyayı kapatması için yaklaşık 20 milyon Euro’ya (118 milyon TL) ihtiyacı olduğu belirtildi. Kaynak arayışı başladı Karadeniz temsilcisinin, bu rakamın yarısını yani yaklaşık 10 milyon Euro’yu (59 milyon TL) ödemedeği takdirde sezon sonunda da transfer tahtasını açamayabileceği öğrenildi. Bu riski en kısa zamanda ortadan kaldırmak adına yoğun mesai harcayan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, kaynak arayışına başladığı kaydedildi.