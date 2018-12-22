Türkiye Kupası’nda rotasyonlu kadrosu ile Sivas Belediyespor’u 5-0 devirerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ı, oyuncularının sergilediği müthiş performans çıkmaza soktu.

Devrenin son haftasında Rizespor’u ağırlayacak olan Bordo-Mavililer’de kaleci Uğurcan haricinde 10 formaya tam 15 aday var.

İlk 11’ini şekillendirmeye çalışan Karaman’ı en çok düşündüren bölgelerden biri ise orta saha. Son haftaların en formda ismi olan ve 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Jose Sosa’nın yerine düşünülen isimlerden biri Sivas karşısında 1 gol atan Batuhan Artarslan ile sakatlığını atlatan Kucka.

Hücum hattı yanıyor!

Son 2 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega, Sivas Belediye maçında duble yapan Caleb Ekuban ve yine aynı karşılaşmada 1 gol atan Vahid Amiri ile genç Abdülkadir Parmak’ın yanı sıra son dönemde çıkışa geçen Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, hücum hattında formaya aday olan isimler olarak dikkat çekiyor.

Cezalı olan sağ bek Joao Pereira’nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi ve Zeki Yavru rekabet halinde.

Sol bekte Filip Novak’ın yedeği olan Luis İbanez ise forma verilmesi halinde göreve hazır.