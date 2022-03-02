Süper Lig 'de zirvede yer alan Trabzonspor , Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ismi açıklanmazken, futbolcunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.