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Trabzonspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika Trabzonspor haberi...Trabzonspor, Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

02 Mart 2022, Çarşamba 12:37 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig 'de zirvede yer alan Trabzonspor , Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ismi açıklanmazken, futbolcunun durumunun iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

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