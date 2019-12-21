Karadeniz ekibinin sezon başında 16.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Fransız ekibi Lille’e gönderdiği Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a kazandırmaya devam edecek. Başarılı futbolcu, bu akşam takımının Monaco ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi halinde sözleşmesindeki madde gereği, Lille, Fırtına’ya 1 milyon Euro daha ödeyecek.

Milli oyuncu, Kırmızı- Lacivertliler ile 24 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.