Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un en önemli hedeflerinden biri de, Wolfsburg'da forma şansı bulamayan ve sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala takımdan ayrılmak isteyen Yunus Mallı'ydı. Bordo-Mavililer'in, Yunus için teklifinin bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon Euro civarında olduğu yazılmıştı. Karadeniz ekibinin bu transferde işleri ağırdan alması sonrası devreye Alman kulüplerinin girdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki orta saha için eski kulübü Mainz ile Schalke 04'ün harekete geçtiği bildirildi.

Direkt talep etti

İki kulübün de, bu hafta içinde Yunus'un kulübü Wolfsburg'la masaya oturarak, pazarlıklara başlayacağı tahmin ediliyor. Trabzon'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın bizzat transferi konusunda ikna etmeye çalıştığı ve yönetime de alınması için talepte bulunduğu Milli oyuncunun yeni takımının, yakın bir zamanda içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Atalay Özçelikli







