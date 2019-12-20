Trabzonspor’a yeni Nwakaeme: Jody Lukoki

Transferde az maliyetli ancak yüksek potansiyelli isimler üzerinden çalışmalarını yürüten Trabzonspor Yönetimi, Jody Lukoki’den de büyük patlama bekliyor.

2 senedir takipte olan 27 yaşındaki Kongolu futbolcunun geliş hikayesi, Nwakaeme’yi hatırlatıyor. Öyle ki yönetim, geçen sezon başında sessiz sedasız Nwakaeme’yi kadrosuna katmış, “Kim bu oyuncu?” yorumları yapılmıştı. Ancak başarılı sol kanat kısa sürede kendini ispatladı ve 1.1 milyon Euro’luk bonservis maliyetini de kısa sürede çıkardı.

Limit 1 milyon Euro

Trabzonspor, Lukoki’yi de yine az bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacak. Üst limit olarak 1 milyon Euro’luk rakam belirleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, sağ kanatta Lukoki’den Nwakaeme etkisi bekliyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan Fırtına’nın önünde sadece ufak pürüzler kaldı.