Her iki kanatta görev yapabilecek, hızlı bir oyuncu arayan Trabzonspor Fousseni Diabate’de karar kıldı. Bordo-Mavililer, bonservisi Leicester City’de olan ancak Premier Lig ekibinin göndermeye çalıştığı 24 yaşındaki Malili futbolcuyla el sıkıştı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde herhangi bir sorunçıkmazken, transfer kısa zamanda resmiyet kazanacak. 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanan Diabate, 2018- 2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor’da kiralık olarak görev yapmıştı. Süper Ligi bilen başarılı futbolcu, çıktığı 17 maçta 2 gol, 3 asistlikkatkı sağladı.

Kulübeye takviye

Leicester City’nin geçen sezon da Fransız kulübü Amiens’e kiraladığı Diabate, Trabzonspor’da alternatif isim olarak kadroya katıldı. Hem sol hem de sağ kanatta iyi bir yedek olarak düşünülen potansiyelini gösterip, ilk11 için formayı kapmaya çalışacak.