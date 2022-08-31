Karadeniz temsilcisi, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a dönme sürecinin başlamasının hemen ardından Danimarkalı forvetin yerini doldurmak için düğmeye bastı. Trabzonspor 'un, iki isim için bastırdığı bilgisine ulaşıldı. Bunlardan biri Fransa Ligi ekibi Marsilya'dan Cedric Bakambu ve diğeri Ukrayna temsilcisiDnipro-1'den Artek Dovbyk. Alınan bilgiye göre bu iki isimden biriyle anlaşma sağlanacak. Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki Bakambu için Marsilya ile resmi temaslara başladı. Trabzon, Fransızlar'ı ikna etmesi halinde Bakambu ile görüşecek.

Benzer tarzda bir oyuncu

Gündemdeki bir diğer forvet Dovbyk, 2 sezondur Dnipro-1'de oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu, 1.89 cm boyuyla, 1.92'lik Cornelius tarzında bir isim. Abdullah Avcı'nın da beğendiği bir oyuncu olan Dovbyk için kulübünün en az 5-6 milyon Euro bir bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında yer alıyor.



