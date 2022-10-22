Süper Lig 'de 12 Ağustos'ta Hatayspor ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir şekilde kolu kırılan Edin Visca'nın durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği öğrenildi. Trabzon'a gelen yıldız kanat oyuncusunun yaklaşık 2.5 aylık bir aranın ardından idmanlara başlaması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 32 yaşındaki futbolcu, ilk olarak hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştirecek. Sonrasında ise Visca'nın durumuna bakılarak, antrenman programının yavaş yavaş ağırlaştırılması planlanıyor.

Antalya'daki kampa gelecek

Eğer Boşnak oyuncu, beklenen seviyede gelişim gösterir ve tamamen iyileşirse kasım ayında Bordo-Mavili formayı yeniden sırtına geçirebilecek. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada Antalya'da yapılacak kampta forma giymek için çalışacak.