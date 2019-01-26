Geçtiğimiz aylarda Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı ile Trabzonspor arasında süren davalarda Fırtına’yı haksız bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), dün de Kayserispor’u haklı gördü.

Sarı-Kırmızılılar, 6 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya transfer olan Okay’ın sözleşmesinde ‘3 milyon Euro’dan yüksek bir rakama transfer olursa paranın yarısı Kayserispor’a ödenir’ maddesine dayanarak Karadeniz ekibinden 1.5 milyon Euro artı yetiştirme bedeli talep etmiş, Bordo- Mavililer ise bu rakamı ödemeyi kabul etmemişti. Ancak UÇK’nın Kayseri’yi haklı görmesi sonrasında Trabzonspor’un kısa zamanda bu rakamı ödeyeceği kaydedildi.